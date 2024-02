Otseülekanne kell 18: Kultuurkapital jagab välja aastapreemiad

Pidulikku preemiate üleandmist juhib Helena Lotman, gala lavastaja on Johan Elm, kunstnik Eugen Tamberg ning ülekande režissöör on Eva Katariina Taimre. Galal esinevad Anett ja Fredi. Pärast ERR-i kultuuriportaali otseülekannet jõuab auhinnagala algusega kell 20.00 ka ETV2 eetrisse.

Preemiasündmusele järgneva pühapäeval, 11. veebruari õhtul kell 17.30 ETV-s erisaade elutöö- ja peapreemia laureaatidest "Kultuurkapitali aastapreemiad 2023". Saates kõnelevad tööst ja tõekspidamistest eelmisel aastal oma saavutuste ja loominguga silmapaistnud inimesed. Erisaate "Kultuurkapitali aastapreemiad 2023" režissöör on Erle Veber, toimetaja Ruth Alaküla ning operaator Manuel Mägi.

Kultuurkapitali aastapreemiaid antakse välja alates 1995. aastast ning need on rahalised. Peapreemia suurus on 8000 eurot ja elutööpreemia 12 000 eurot. Preemiagalal annavad üle oma aastapreemiad ka audiovisuaalse kunsti, kujutava ja rakenduskunsti ning rahvakultuuri sihtkapitalid ning nende preemiate suurus on kuni 6000 eurot.

Kultuurkapitali preemiate laureaadid saavad alates 2013. aastast kuldse preemiakera, millele autorid Risto Tali ja Rait Siska on nimeks pannud Jonnakas.

Helikunsti sihtkapitali aastapreemiad anti üle rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril.

Arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiate laureaadid selgusid 8. detsembril.

Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemiad jagati välja spordivaldkonna ühisel galaüritusel "Spordiaasta tähed".

Kirjanduse sihtkapitali aastapreemiad antakse üle emakeelepäeval, 14. märtsil.

Näitekunsti sihtkapitali aastapreemiate laureaadid kuulutatakse välja ja auhinnad antakse üle 27. märtsil, teatripäeva tähistaval üritusel.