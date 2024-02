Helen Takkin: see on film sellest, mida armastus inimesega teha võib

Režissöör Helen Takkini sõnul pole see tüüpiline armastusfilm, vaid see on film sellest, mida armastus inimestega teha võib.

"Juba raamat räägib kurva loo armastusest, me võtsime psühholoogilise vaatepunkti ja jätsime ilu sealt vähemaks, kuigi see film on endiselt ka väga ilus, aga ma tahtsin näidata just seda, kuidas psühholoogilised negatiivsed käitumismustrid inimese haavatavaks muudavad ja mida nad pikaajaliselt suudavad inimese psüühikaga teha, et ajada neid hulluse piirimaile," ütles režissöör Helen Takkin.

Rudolfit kehastab Mait Malmsten, Irmat Karolin Jürise. Režissööri sõnul ongi tema jaoks loo peategelane just Irma.

"Seal on kõiksugu erinevaid variatsioone emotsioonidest, seda on väga lahe avastada ja veel toredam on see, et film on üles ehitatud küll neljale põhitegelasele, aga minu peamine mängupartner oli Mait, kellega koos sai otsida ja avastada. See oli väga intiimne ja hoolt täis protsess," ütles Irma osatäitja Karolin Jürise.

Kinodesse jõuab film 13. veebruaril.