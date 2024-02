Andres Puustusmaa kahemehe-tükist: hea trupiga on mugav töötada

Näidendi autor on rohkete auhindadega pärjatud prantsuse kirjanik Antoine Rault. 2022. aastal kirjutatud lugu räägib kahest keskealisest vennast, kelle vahel lapsest saadik vindub kadedus ja soov teisest parem olla. Ühel äreval ööl muutub võimuvõitlus skalpellteravaks.

"Ma arvan, et peresuhetes kerkib tihti võimuküsimus: üks vend soovib teise venna endale allutada või vastupidi. Tegu on domineeriva ja alluva suhtega, mis näidendi eri hetkedel muide pöördub," on Rault ise öelnud.

Autor ütleb, et ehkki kadedus peres pole ka talle võõras, ei ole laval toimuv autobiograafiline või kindlatele isikutele toetuv. "Eks mind inspireeris kindlasti see, et minagi olen oma õe peale kade olnud. Mul on ka lapsed ja ma näen, kui kadedad nad teineteise peale võivad olla. Loomulikult ammutasin ma inspiratsiooni nende jälgimisest. Aga mind ei inspireeri üksainus inimene. Tegelane on nagu laps – ta on rohkem kui ühe inimese järglane. Ma sakraliseerin tegelast – temast saab iseseisva identiteediga omaette isiksus," selgitas Rault.

Üle pika aja saavad laval kokku kunagised kursavennad teatrikoolist – Andres Puustusmaa ja Mait Malmsten. "Mina kui trupp võin öelda et lavastajaga koostöö oli konstruktiivne ja ma loodan et trupp ei vedanud ka alt väga. Ma olin proovis enamasti ja eks me üksteist toetasime," muigas Malmsten.

Lavastaja, osatäitja ning muusikaline ja videokujundaja Andres Puustusmaa nõustus. "Eks see tõsi on. Trupp on väga hea ja lavastaja poole pealt jäin kohati kimpu sellega, et ei olnud teksti alati täpselt ette valmistanud, aga trupil oli kõik olemas ja hea trupiga on ikka mugav töötada. Rahulik ja kindel," sõnas Puustusmaa.

Näidendi tõlkis Margus Alver, kunstnik on Ervin Õunapuu ja valguskujundaja Triin Suvi.