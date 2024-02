Galerii: Peeter Musta maalinäitus "Jalutuskäigud Pariisis"

Oma teise personaalnäitusega Allee galeriis jätkab Eesti neohüperrealismi nimekamaid esindajaid Peeter Must talle tunnustuse toonud stiilis, milles omavahel on võrdsetes osades värvifoto momentülesvõtte efekt ning impressionistlik ja puäntillistlik tehnika.

"Ta kuulub meie uus-hüperrealistide võimsasse seltskonda, kes kasutades fotot või diapositiivi maalivad nende alusel mingi motiivi," sõnas näituse kuraator Harry Liivrand.

"Aga nad ei maali seda üks-üheselt, vaid nad n-ö deformeerivad, töötlevad seda motiivi. Kui me vaatame neid värve Peeter Musta töödel, siis need ei vasta väga palju reaalsusele, aga kokkuvõttes mõjuvad nad meie jaoks just nagu suveilma kõige eredama kujutisena. Me näeme neid eredaid värve, neid roosasid, lillasid, kollaseid, rohelisi kõige erinevamates varjundites ning samas võivad need värvikooslused omavahel mõjuda peaaegu et abstraktse kompositsioonina," rääkis Liivrand.

Kuusteist õlimaali kujutavad tuntud turismimekat ebatüüpilisel moel – sealt puuduvad kuulsad turismiobjektid, maalid keskenduvad inimfiguuridele, nende kehakeelele, ilmele ja suhtlus-rituaalidele. Peeter Musta Pariis on suurlinn, kus idülliline keskkond varjab samas ka suurlinlikku üksindust.

Näituse kuraatori Harry Liivranna sõnul on see justkui lõõgastavaid hetki ja hetkelist muretust pakkuv idülliline keskkond, kus ollakse ometi teineteisele võõrad ja normaalsest suhtlusest võõrandunud. "Must maalib Pariisi imagot ebakonventsionaalselt, kuulsaid vaatamisväärsusi me ei näe," sõnab Liivrand.

Väljapanek kestab 16. märtsini. 13. märtsil toimub galeriis kunstniku ja kuraatori vestlusõhtu.