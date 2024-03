Kinodesse jõuab dokfilm Eesti päikeseautost Solaride

Eesti esinduskoondis osaleb esimese Baltikumi tiimina Austraalias toimuvatel päikeseautode maailmameistrivõistlustel Bridgestone World Solar Challenge. See on 35. aastase ajalooga võistlus, mis on ellu kutsutud selleks, et nihutada nii rohetehnoloogia kui noorte talentide võimete piire.

Dokumentaalfilm jälgib Eesti noori insenere ja tarkvara-arendajaid ning jutustab loo läbi nende silmade, kuidas toimub päikeseauto arendus, ehitus ning ettevalmistus katsumuseks ühel maailma kõige keerukamal võistlusel. Noortel tuleb rinda pista karmide võistlustingimuste, tehniliste ja vaimsete väljakutsete ning konkurentidega maailma tippülikoolidest.

""Solaride: julgus teha võimatut" ei ole lihtsalt päikeseautode maailmameistrivõistlustel osalemisest. See on ühe suure kogukonna unistuse täitumisest. See on film, mis näitab Eesti noorte tahet päriselt maailma muuta, päriselt ise enda tulevikku luua," ütles Solaride'i tegevjuht Asso Soosalu.

"Vaid kahe aasta jooksul sai kambast kogemusteta tudengitest väga tugev meeskond, kes suutis lahendada nii keerukaid tehnilisi, kui ka meeskonnatööga seonduvaid sotsiaalseid probleeme. Selle tõestuseks on ka meie poodiumikoht maailmameistrivõistlustelt," ütles võistlustiimi eest vedanud inseneeria valdkonnajuht Mart Erik Kermes.

"Solarise: julgus teha võimatut" režissöör on Christian Johannes Kask, kes on seni tuntud põhiliselt operaatorina, tema käe all on valminud mitmed Tommy Cashi muusikavideod.