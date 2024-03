Kaarel Kuurma: Vallo Toomla on emaatiline ja mõistev vaatleja

Reedel jõuab kinodesse uus eesti dokumentaalfilm "Nii ta on". Samal ajal kui maailma on vallutamas eesti naised ja "Savvusanna sõsarad", jälgisid režissöör Vallo Toomla ja operaator Erik Põllumaa kaameraga kuue keskikka jõudnud eesti maamehe elu ja tegemisi.

Ehkki kõik filmi tegelased on leitud Eestimaa meeskooridest, kõlab uhket meestelaulu filmis üsna napilt. "Film räägib ikkagi meeste hoiakutest, nende sisemaailmast, ja mind ennast mehena lihtsalt huvitas, kuidas toime tulla argipäevaga, kuidas toime tulla keskeakriisiga, ja kuidas teised mehed oma elu mõtestavad ja näevad," selgitas režissöör Toomla.

Filmikriitik Kaarel Kuurmaa sõnul meenutab Toomla film talle kümmekond aastat tagasi ekraanidele jõudnud soome filme, nagu näiteks "Eluaur", kus mehed saunalaval oma mõtteid mõlgutasid. "Seal on teatud heaolu olemas, seal ei ole teemadeks enam sellised absoluutsed äärmused nagu kõige ettekujutamatust vaesusest välja ronimine. Seal on mehed, kes elavad oma elu, aga keegi neist ei tegele seal filmis sellise antiiktragöödia mõõtmetes probleemide lahendamisega," selgitas Kuurmaa.

"Nii ta on" on Vallo Toomla teine täispikk dokumentaalfilm, eelmine, "Marju Lepajõe. Päevade sõnad", sai valimis 2019. aastal ja pälvis mitmeid tunnustusi. "Toomla puhul võib tema iseloomustamiseks öelda, et ta pigem ei otsi konflikti vaid talle meeldib olla empaatiline ja mõistev vaatleja," sõnas Kuurmaa.

"See on üldistav film meie ühiskonnast, aga võibolla isegi rohkem meie ühiskonnast kui mehelikkusest kui sellisest. Ta nagu teeb meie ajastust kokkuvõtte, samal ajal on ta heas mõttes isiklik film. Vallo Toomla režissöörina on oma portreteeritavatest natuke noorem, siis ta natuke vaatab ettepoole, mis võib teda ennast ees oodata," lisas Kuurmaa.