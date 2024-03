Otse kell 10: muusikatööstuse arutelu "Olukord on …, kuid see on meie tuleviku väetis!"

Kolmapäeval toimub Erinevate Tubade Klubis Eesti muusikaturu fookuspäev, kus esitletakse muuhulgas Tallinna muusikapoliitika ning kultuuri- ja spordivaldkonna eraraha kaasamise uuringuid. ERR-i kultuuriportaal kannab üle festivali avapaneeli "Olukord on …, kuid see on meie tuleviku väetis!".