Otse kell 14.30: vestlusring "Kohalik ja kohatu: regionaalne ööelu"

Värskelt loodud Eesti Ööelu Liidu liikmetele ja huvigruppidele on kiirelt selgeks saanud, et regionaalsed eripärad mõjutavad ka ööelukultuuri ja suhtumist sellesse. Arutleme, milliste ööelu küsimuste ja lahendustega seisavad silmitsi erinevates Eesti regioonides tegutsevad organisatsioonid. Uurime, kuidas suhtuvad ja sekkuvad ööellu kohalikud omavalitsused; kuidas käitub ja turvab seda kohalik politseistruktuur; millised on alkoholimüügi- või mürapoliitikad ning mida arvavad kohalikud elanikud öist programmi pakkuvatest kohtadest.

Panelistid:

Villem Varik, Viljandi ettevõtja ja kultuurikorraldaja

Vladimir Aret, Narva ööklubi Geneva projektijuht

Roman Demtšenko, Tallinna Paavli Kultuurivabriku asutaja

Karin Kiplok, Tartu Kivi Baari juhatuse liige

Natalie Mets, Tallinna öölinnapea

Moderaator:

Maike Lond, Eesti Ööelu Liidu tegevjuhi asetäitja

Vestlusring algab kell 14.30 ja kestab orienteeruvalt kuni kell 15.30.

Päeva jooksul saab ERR-i kulturiportaalis näha ka ülekannet paneelist "Kaks takti ette või tagasi? Muusikameedia 2024" algusega 16.00.