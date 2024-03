Ilmus Gabriel García Márqueze seni avaldamata romaan "Augustis kohtume"

Raamat räägib loo Ana Magdalena Bachist, kes sõidab igal aastal augustikuus praamiga saarele, et külastada sinna maetud ema hauda. Need käigud toovad ajapikku kaasa vastupandamatu ahvatluse olla ühel ööl aastas keegi teine.

Gabriel García Márquez sündis 6. märtsil 1927. aastal Kolumbias Atlandi ookeani ranniku piirkonnas asuvas väikelinnas Aracatacas. 1982. aastal Nobeli kirjandusauhinnaga pärjatud autor avaldas 20-aastaselt oma esimese jutustuse "Kolmas alistumine" ("La tercera resignación") ning alustas järgmisel aastal ajakirjanikutööd. Rohkem kui poole sajandi vältel pidas ta neid kahte elukutset. Ta suri 17. aprillil 2014. aastal Méxicos.

García Márquez vaevles viimastel eluaastatel mälukaotuse küüsis ja soovis, et romaan hävitataks, kuid autori pojad Rodrigo ja Gonzalo García Barcha panid selle kõrvale, lootuses, et aeg näitab, mida sellega peale hakata.

"Peaaegu kümme aastat pärast tema surma seda uuesti lugedes avastasime, et tekstil on hulganisti väga nauditavaid väärtusi. Tõsi, see pole nii viimistletud kui tema kõige suuremad teosed. Selles on lünki ja väikesi vasturääkivusi, aga ei midagi sellist, mis takistaks nautimast kõike seda, mis Gabo teoses on silmapaistvat: tema fantaasialend, keele poeesia, haarav jutustamisoskus, mõistvus ja hoolivus, millega ta kujutab inimolevust ja tema läbielamisi ning ebaõnne, ennekõike armastuses. Armastuses, mis on ilmselt tema loomingu põhiteema," sõnasid pojad.

"Leides raamatu olevat palju parema, kui mäletasime, tuli meile mõttesse teine võimalus: et võimete puudumine, mis ei lubanud Gabol raamatut lõpetada, ei lasknud tal ka taibata, kui hea see on, hoolimata mõningatest puudustest. Otsustasime reeturlikul moel kõikidest teistest kaalutlustest seada esikohale tema lugejate naudingu," lisasid nad.

Raamatu tõlkis hispaania keelest Ruth Sepp ja toimetas Inna Lusti.