Galerii: "Noorte stuudio" avas Viimsi Muusikakooli keelpilliorkester Vivaldi ja Coldplay'ga

2002. aastal loodi Viimsi Muusikakooli sümfoniettorkester, mis oli aluseks keelpilliorkestri loomisele. Asutajaks ning dirigendiks oli Ott Kask, kes juhendas kollektiivi aastani 2019. Aastatel 2021–2023 oli orkestri dirigendiks Imre Rohuväli. Alates 2023/24 hooajast juhatab kollektiivi Edmar Tuul, kes on ka Viimsi Muusikakooli direktor.

Kollektiivi kuuluvad muusikakooli õpilased alates 3. klassist kuni vilistlasteni välja. Orkester teeb proove üks kord nädalas 1,5 tundi ning on osa keelpilliõpilaste õppekavast.

Orkestri juures töötavad ka õpetajad Galire Helilaid-Ruben, Anna-Liis Näksi, Kerstin Elisabeth Kullerkupp, Ann Kuut ja Heiki Palm, kes viivad läbi grupiproove ning mängivad kaasa orkestris.

Alates loomisest on orkester osalenud kõikidel üldlaulupidudel ning ka noorte laulupidudel. Kontserttegevus hõlmab peamiselt esinemist Viimsis, olgu see kooli talve- või kevadkontserdil või koostöö teiste kollektiividega. Repertuaaris on nii Eesti kui ka välismaa klassikaline muusika, aga lavale on toodud ka muusikale nagu näiteks "Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi", "West Side Story" ja "Helisev muusika".

Alates 2023. aastast on repertuaari tulnud ka maailma levimuusika koostöös vastloodud muusikakooli rütmimuusikaosakonnaga. Esimene selline kontsert toimus 28. novembril 2023, kui tähistati Eesti Muusikakoolide Liidu 30. juubelit ning kavas olid Coldplay, Taylor Swift, Queen, Deep Purple jpm. Aprillikuus ootab orkestrit ees kontserdireis, mis viib Marupe Muusika-ja Kunstikooli, "Ziemelblazma" Kultuuripaleesse (Riia) ning Tartu Vanemuise kontserdimajja.

Kava:

* G. Rossini – Avamäng "Wilhelm Tell"

* L. van Beethoven (arr. Robert Longfield) – Sümfoonia nr 3 "Eroica", I osa

* A. Vivaldi (arr J. E. Turner) – "Neli aastaaega"

* W. A. Mozart (arr. J. O'Reilly) – "Mozart mix"

* Coldplay (G. Berryman, J. Buckland, W. Champion, C. Martin, Arr. Robert Longfield) – "Clocks"

* G. Jackson and T. E. Jones III, arr. Larry Moore – "Vana kooli rock & roll"

* T. Swift, M. Martin, Shellback, arr. Larry Moore) – "Shake it off"

* "The best of Queen" (arr. Larry Moore)

* Zequinha Abreu (arr. James Kazik) – "Tico Tico"

Kontserdil tegid kaasa bänd ning vokaalsolistid Robin Pastak, Veronika Jelokova, Elina Kallas, Johanna Vassiljev ja Rosmarii Ilp.

Otseülekanne Eesti Raadio 1. stuudiost oli 6. märtsil eetris Klassikaraadios. Helirežissöör oli Kaspar Karner.

Kontserti juhtis ja noorte muusikutega vestles Johanna Mängel.