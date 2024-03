Otse kogu päeva: emakeelepäeva suur ettelugemine Kadriorus

Ligi 70 Eesti inimest loevad eestikeelseid tekste kuni päikeseloojanguni kell 18.22.

"Tänavu juba kolmandat korda on president Karis palunud erinevate elualade inimesi endaga koos lugema emakeelseid tekste, mis kõnetavad nii lugejat ennast, aga loodame, et ka kuulajaid," lausus presidendi kultuurinõunik Rasmus Puur. "Et sel ilusal, meie oma keelele pühendatud päeval see keel kõlaks ning koos sellega öeldaks välja võimalikult erinevaid ja olulisi eesti keeles olemasolevaid mõtteid."

Koos president Alar Karise ja Sirje Karisega osalevad ettelugemises Tiit Land, Berit Kaschan, Taimar Peterkop, Le Vallikivi, Peter Pedak, Indrek Sammul, Tiina Veismann, Vaiko Vaher, Gustav Erik Herodes, Rein Raud, Edith Karlson, Madis Müller, Vaiko Eplik, Mari Jürjens, Genka (Henry Kõrvits), Johan Tali, Sveta Grigorjeva, Peeter Pere, Tiina Lokk, Maimu Berg, Olari Elts, Kadri Voorand, Kadri Kõusaar, Priit Võigemast, Eha Komissarov, Martti Helde, Lembit Peterson, Hardo Pajula, Allar Jõks, Margus Saar, Harry Liivrand, Mari-Liis Lill, Jaanus Samma, Marta Pulk, Jüri Engelbrecht, Grete Lõbu, Martin Herem, Tambet Tuisk, Marge Monko, Kristjan Port, Maiken Pius, Mirtel Mikk, Triinu Tamm, Jüri Nael, Jaan Undusk, Maarja Undusk, Toomas Siitan, Martin Reim, Eva Koldits, Flo Kasearu, Kelly Kruusimägi, Krislin Heinsoo, Oskar Niin, Tõnis Mägi, Ülle Kaljuste, Margit Mutso, Hendrik Toompere jr, Lydia Rahula, Tiit Pääsuke, Anu Säärits, Philippe Jourdan, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Jaan-Eik Tulve, Heiki Ernits, Marie Teppart, Jaan Elgula ja Anna Hints.