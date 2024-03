Tallinnasse tuleb Ukraina helilooja Valentõn Silvestrõv

Tegemist on järjekorras kolmanda emigratsioonis toimuva Ukraina suurima klassikalise muusika festivaliga, mille kontserdid toimuvad lisaks Tallinnale tänavu ka Vilniuses, Zürichis, Luzernis ja Saksamaa linnades.

Silvestrõvile pühendatud kontserdil astuvad 10. juuni õhtul Estonia kontserdisaalis lavale Odessa Classics festivali kunstiline juht, pianist Alexey Botvinov, ukraina viiuldajad Mõroslava Kotorovõtš ja Oleksandra Fedosova ning klassikalise muusika taevas eredalt säravad noored eesti interpreedid Hans Christian Aavik , Karolina Aavik ning Marcel Johannes Kits.

Odessa Classics Tallinna kaaskorraldaja, Kultuuripartnerluse Sihtasutuse juhataja Meelis Kubitsa sõnul on Silvestrõvi saabumine Eestisse suur sündmus ja eesmärk on teha tema Eestis viibimine huvilistele maksimaalselt kättesaadavaks. "Lisaks kontserdile on kavandamisel erinevad kohtumised heliloojaga, keda Eestis hästi tuntakse ja armastatakse. See on harukordne võimalus temaga vahetult suhelda", sõnas Kubits. Kiievis sündinud Silvestrõv lahkus sünnilinnast täiemahulise sõja esimestel päevadel ja elab praegu Berliinis.

Eesti helilooja Arvo Pärt on nimetanud Silvestrõvit "kahtlemata kaasaja kõige huvitavamaks heliloojaks".

Odessa Classcis on 2015 aastal Odessas asutatud ja kiiresti Ukraina üheks suurimaks klassikalise muusika festivaliks tõusnud muusikafestival, mille eesmärgiks oli vastu seista 2014 aastal alanud Venemaa agressioonile ja sooviga muuta Odessat euroopalikumaks linnaks. Festival on viimasel kolmel aastal tegutsenud emigratsioonis, peamiselt Tallinnas ja Thessalonikis, aga ka mujal Euroopas. 2022 ja 2023 aastal toimus Odessa Classics Tallinn raames kokku 12 kontserti.