Kultuurkapital saab tagada vabakutselistele edaspidi koos töötasuga ka sotsiaalsed garantiid

Seadusemuudatus annab aktiivsetele loomeinimestele ligipääsu haigekassa teenusele ning võimaluse saada riiklikku vanaduspensioni. Tänu hasartmängu ja aktsiisimaksu kasvule laekub alates sellest aastast kultuurkapitali eelarvesse lisaks kaks miljonit eurot. Eeldatavasti jätkub kultuurkapitali eelarve kasv ka lähiaastatel mõnesaja tuhande euro võrra aastas.

"Kui inimene teeb tööd, on loomulik, et temaga sõlmitakse leping ning tema töötasuga kaasnevad sotsiaalsed garantiid nagu ravikindlustus ja pension. Loometöös see alati nii kahjuks ei ole ning see toob suuri probleeme loovisikute toimetulekus. Uus seadus toob uue mõtteviisi ja selge sõnumi riigi poolt – loometöö on töö nagu iga teine ning selle eest tasu saades peab loovisik saama ravikindlustuse ja koguma pensioni," ütles kultuuriminister Heidy Purga.

Kavandatav seadusemuudatus ei too kaasa mingeid põhimõttelisi muutusi taotlejale, kes siiani on küsinud projektitoetust või taotlenud stipendiumi.