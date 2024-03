Otseülekanne tulemas: vestlusring "Eesti kväärkunstiajalugu 19. sajandist tänapäevani"

Vestlusel osalevad näituse "Elisarion. Elisàr von Kupffer ja Jaanus Samma" kuraator, folklorist Andreas Kalkun, kunstnik Jaanus Samma ning kunstiteadlane ja etnoloog Rebeka Põldsam. Vestlust modereerib Tallinna Ülikooli ajaloolane Uku Lember.

Vestlusel luuakse ajasild mineviku ja tänapäeva vahele ning tuuakse Elisàr von Kupfferi ja Jaanus Samma teoste juurde näiteid Eesti ajaloolise fookusega LGBT-uuringutest. Vestlusringis osalejad asetavad näituse teemad laiemasse kunstiajaloo, kvääruuringute ja kväärimise (ingl queering) konteksti.

Kuidas tulevad seksuaalvähemuste ja selgelt sõnastamata või keelatud ihadega tegelemisel justkui kõverpeeglis kokku personaal-intiimne ja ühiskondlik-avalik sfäär, ning kuidas see võimaldab avastada uut ka olukordades, kus kõik peaks nagu paigas olema? Mis tekitas ühiskondlikku võbelust ja ärevust 120 aastat tagasi ja mis teeb seda tänapäeval? Kuidas on kväärimine ehk mittenormatiivse soolisuse ja seksuaalsuse tajumine ja kujutamine ajas muutunud? Mida teame sellest, mis asub tuntud ja tundmatu piiril? Mida seejuures üldse tohib sõnastada ja mis on täielik tabu?