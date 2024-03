Suri skulptor ja kunstnik Richard Serra

Teisipäeval lahkus 85-aastasena Ameerika Ühendriikidest pärit kunstnik Richard Serra, kes on eelkõige tuntud oma suuremõõtmeliste installatsioonide poolest.

San Franciscos sündinud Serrat peetakse sõjajärgse Ameerika üheks olulisemaks kunstnikuks. Serra kõige tuntumat teost, installatsiooni "The Matter of Time" saab näha Bilbaos asuvas Guggenheimi muuseumis, kus kaarjad oksüdeerunud terasest lehed täidavad muuseumi peasaali ja kaaluvad kokku üle 1000 tonni.

Guggenheimi muuseum tõi järelhüüdes välja, et Serra tööd muutsid inimeste ruumi- ja vormitaju ning mõtestasid ümber kunstiteose ja selle vaataja vahelise suhte. "Lisaks oma teoste mastaapsusele ja suursugususele, oli Serra kunstilise visiooni aluseks sügav arusaam kunsti, arhitektuuri ja keskkonna vahelistest suhetest," lisas muuseum.

1938. aastal sündinud Serra sai enda tunnusmaterjaliga tuttavaks juba varases eas, sest kunstniku isa oli laevatehase torumehaanik. Berkeley ja Santa Barbara ülikoolides inglise kirjanduse õpingute toetamiseks töötas mees terasetehastes.

1964. aastal lõpetas Serra Yale'i ülikooli maalimise ja kunstiajaloo erialadel.

Eestis on PÖFF-i Kumu dokumentaali programmi raames linastunud ka film "Richard Serra – Thinking On Your Feet", mis räägib terasest ruumiinstallatsiooni püstitamisest Bilbao Guggenheimi muuseumis.

Richard Serra installatsioon "The Matter of Time" Autor/allikas: Bill Mead/Unsplash