Ülemistes esietendub Tormi Toropi "Miljard aastat enne maailmalõppu"

Lavastuse "Miljard aastat enne maailmalõppu" mängupaik on ootamatu – Ülemiste linnakusse kontorite vahele on loodud teatrisaal. Lavastaja Tormi Toropi sõnul sobib ulmeline tükk Tallinna kõige ulmelisemasse linnaosasse hästi.

"Seda võib mitmeti vaadata, aga minu jaoks ta on enneõike lugu valikutest ja valikutega kaasnevast vastutusest," märkis Torop.

Näitlejatena astuvad üles Toropi enda kursusekaaslased, samuti lavastajad. Peategelast, astrofüüsik Maljanovit, kes on tegemas oma karjääri kõige suuremat avastust, mängib Johan Elm.

"Meie tüki alguses ta on tohutult suure avastuse lävel ja siis hakkab meie tükk pihta ja tulevad sisse igasugused segavad faktorid, mis ei lase tal oma avastusega lõpule minna," avaldas Elm. "Ta on väikene inimene, kes on kohe-kohe suureks saams ja tema ees on valik, kuidas ma peaksin käituma: kas loobuma kõigest ja saama suureks või hoidma kõike ja võibolla riskima, et ma jään väikseks?"

Lisaks peategelasele seisavad kõik teisedki karakterid lavastuses omaenda keeruliste valikute ees ja sellega kaasneva surve all.

"Kui inimene on mingite otsustega teelahkmel, kuidas minna, kuhu minna, siis see tihtipeale määrab ära inimese edasise elu. Iga inimene peab selle valiku tegema üksinda ja ta ei saa mitte kellelgi teisele toetuda, sest kui ta toetub kellelegi teisele, siis keegi teine tegi tema eest selle valiku ära," leiab Torop.

"Miljard aastat enne maailma lõppu" esietendub sel pühapäeval ja seejärel jõuab publiku ette veel viiel korral aprillis.