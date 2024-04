Karlova koori lapsed salvestasid laulupeolistele harjutamiseks laulunäidised

Teise kuni neljanda klassi õpilased ärkasid hommikul kell viis, istusid bussi, sõitsid Tallinna ja salvestasid Eesti Raadio esimeses stuudios kella kaheni.

Pauside ajal avasid lapsed leivakarbid, täpselt nagu kunagi teomehed. Ja salvestus pole tavaline lauluproov.

"Salvestus on natukene hirmsam kui tavaline. Salvestuses võib valesti minna," tõdes Heiti.

"Salvestus on natukene hirmsam. Laulupidu on võib-olla rohkem hirmsam, sest seal on rohkem inimesi," ütles Liisbet.

Laulupeol jagunevad esinejad liikidesse. Reedel esimeses stuudios töötanud mudilased kuuluvad lapsliiki. Selgub, et on olemas ka ohustatud liik.

"On. Selleks on meeskoorid näiteks. Meeskooride arvukus on üsnagi madal, naiskoorid samamoodi. Praegu üldpeol näitab, et segakooride liik on kõige arvukam," rääkis mudilaskooride liigijuht Jaanika Kuusik.

Viie laulu salvestamiseks oli stuudios neli tundi. Plaan toimis, ütles Kuusik.