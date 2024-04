Kumu Dokumentaal näitab Wim Wendersi dokfilmi kunstnik Anselm Kieferist

Esimest korda Eestis saab suurel ekraanil näha Wim Wendersi viimast dokumentaalfilmi "Anselm". Film on portree ühest nüüdisaja suuremast kunstnikust Anselm Kieferist – tema loomingust, inspiratsioonist ja loomeprotsessist.

79-aastane Kiefer sai laiemalt tuntuks 1969. aastal, kui ta korraldas provokatiivse aktsiooni, mille käigus poseeris avalikes kohtades, käsi natsitervituseks tõstetud. Ta oli esimesi sakslasi, kes tõi kunsti sõjajärgse Saksamaa tabuteema – rahvusliku süü, mida üritati pisendada või suisa maha vaikida.

Sõda ja häving on mõjutanud ka Kieferi hiiglaslikke maale ja installatsioone, mida on iseloomustatud põlenud maastikena ja kus ta kasutab kõige erinevamaid materjale pliist mullani.

Wendersi lähenemine on visuaalne – ta laseb kõnelda pigem kunstniku loomingul kui temal endal. Kaamera uudistab mastaapseid installatsioone ja uitab angaar-ateljeedes, mis on nii suured, et nende omanik kasutab ringi liikumiseks jalgratast.

Film on algselt valminud 3D-tehnikas, mis toob paremini esile objektide ruumilisuse ja viib vaataja nende "sisse". Kumus jõuab ekraanile 2D-versioon.

"Anselm" esilinastus viimasel Cannes'i filmifestivalil koos teise Wendersi filmiga "Täiuslikud päevad".

Linastus kuulub kultuuriteemaliste filmide sarja "Kumu dokumentaal", mida korraldavad Kumu ja PÖFF.

Kolmapäeval, 10. aprillil kell 18 Kumu auditooriumis aset leidva seansi juhatab sisse kunstiteadlane Sirje Helme.