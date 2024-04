Otseülekanne homme: seminar kultuurimälestiste nimekirjade korrastamisest

17. aprillil algusega kell 10.00 toimub kultuurimälestiste nimekirjade korrastamise temaatikale keskenduv seminar "Andeks, kas teil on veel ruumi? Ei kõik on täis!" Seminari otseülekandes jälgida ka ERRi kultuuriportaalis.

Ajakava:

10.00–10.15 Avasõnad

10.15–10.45 Ülevaade mälestiste nimekirja korrastamise projektist, Tarvi Sits (MKA, nimekirjade korrastamise projektijuht)

Peidus pärand. Milliseid muutusi vajame ning millised on võimalused pärandi ühiseks hoidmiseks? Maa sees, vee all ja õhus ehk arheoloogia, veealune pärand ja looduslikud pühapaigad.

10.45–12.00 Ülevaade: arheoloogia, ajaloolised looduslikud pühapaigad ja veealune pärand, Eero Heinloo, Maili Roio (MKA), Pikne Kama

12.00–12.30 Maaomaniku vaade. Priidu Pärna (mälestise omanik, Eesti Omanike Keskliidu juhatuse ja Muinsuskaitse Nõukogu liige)

12.30–13.15 Paneeldiskussioon. Peidus pärand. Kuidas jõuda ühisele arusaamale, mida ja miks kaitsta? Osapoolte ootused, õigused ja kohustused - kuidas neid tasakaalustada? Kuidas toimivad praegused mehhanismid (regulatsioonid, toetused) ja mida oleks vaja muuta? Kuidas toimib koostöö eri osapoolte vahel ning kuidas seda tõhustada?

Helena Kaldre (MKA arheoloogiapärandi osakonna juhataja), Ulla Kadakas (Eesti Arheoloogide Liidu juht, Muinsuskaitse Nõukogu liige), Marju Kõivupuu (Tallinna Ülikool, folklorist ja kultuuriloolane), Siim Raie (Muinsuskaitse Nõukogu esimees) Urmas Vahur (pärandihoidja Pärnumaalt).

13.15–14.00 Lõuna

14.00–14.30 Kogukonna vaade. Andrus Umboja (Jõelähtme vallavanem)

Nähtav pärand. Milliseid muutusi vajame ning millised on võimalused pärandi ühiseks hoidmiseks? Ehitis-, ajaloo- ja kunstimälestisi ühendab vajadus väärtuspõhise hindamise järele. Võrreldes nn peidus pärandiga on need (hooned, pargid, kalmistud, ikoonid jms) nähtavad ja lihtsamini mõistetavad.

14.30–15.45 Ülevaade: ehitis-, ajaloo- ja kunstimälestised, Kaire Tooming, Ilme Mäesalu ja Kadri Tael (MKA)

15.45–16.15 Arhitekti ja ettevõtja vaade. Andrus Kõresaar (KOKO arhitektid)

16.15–17.00 Paneeldiskussioon. Nähtav pärand. Kuidas jõuda ühisele arusaamale, mida ja miks kaitsta? Osapoolte ootused, õigused ja kohustused - kuidas neid tasakaalustada? Kuidas toimivad praegused mehhanismid (regulatsioonid, toetused) ja mida oleks vaja muuta? Kuidas toimib koostöö eri osapoolte vahel ning kuidas seda tõhustada?

Kaire Tooming (MKA ehituspärandi kaitsekorralduse juht), Rein Lang (endine kultuuriminister), Triin Ojari (arhitektuuriajaloolane), Jaanus Kiili (Eesti Mõisate Ühenduse president), Tõnu Kiviloo (Ajalooliste hoonete ümarlaua eestvedaja)

17.00–17.15 Järgmised sammud ja lõppsõna

Päeva modereerib Kristjan Pihl.