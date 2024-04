Kultuuriportaal soovitab: Quentin Dupiex' absurdikomöödia "Uskumatu, aga tõsi" Jupiteris

Aastaid teadsime Quentin Dupiex'd põhiliselt produtsent Mr. Oizona, nüüd on ta aga üks produktiivsemaid režissööre, kes annab aastas välja vähemalt ühe, aga parimal juhul isegi mitu täispikka filmi. Pikkust on neil enamasti küll täispika jagu, sisu sarnaneb aga rohkem mõnele jaburale anekdoodile. Aga sellise kerge lollaka suutäiena on neil filmimaastikul täiesti oma koht olemas.