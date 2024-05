Victoria Olti galerii värvikirevad näitused mõtestavad aega

Hollandis tegutseva Hispaania kunstniku Riso Chani näitus "Flora aed" uurib värve läbi mänguliste portreede.

"Kõik need teosed on kombineeritud digitaalsete ja traditsiooniliste meetoditega. Ta on teinud algselt pintsli ja värviga mingid osad ette, digitaalselt töödelnud ning siis on selline dialoog tekkinud. Lõpus me printisime need tööd välja, ta tuli Eestisse ja tegi sinna oma käega lisandusi ja kihte peale," ütles kunstnik Eliis Kuusk.

Kunstniku sõnul sümboliseerivad lilled tema jaoks viisi raskete emotsioonidega toime tulla.

"Tal oli üsna raske lapsepõlv ja igal võimalusel riietus ta Floraks, sellest ka see Flora aed ja ta nii-öelda lõi sellise paralleelmaailma ja alter ego endale. Võibolla selle näitusega siin tema eesmärk oli see, et kui sa astud siia sisse, siis sa oledki Flora aias, sa oled selle sees, mitte ei ole kõrvaltvaataja," ütles galerii turundaja Kadri Tiganik.

Galerii teises ruumis on avatud Eesti kunstnik Eliis Kuuse näitus "Kroonos: kosmiline, kaootiline & krooniline".

"Ma tegelikult tegutsesin pikalt filmikunsti valdkonnas, tegelesin digitaalsete efektidega ja sellepärast on minu töödes hästi palju liikumist, narratiivsust ja võib olla ka erksamad värvid. Need on minu eelmisest taustast külge jäänud ja kandunud ka minu maalidele," ütles kunstnik Eliis Kuusk.

Eliis Kuusk on õppinud filmi Londoni kommunikatsioonikolledžis ja digitaalseid efekte Londoni rahvuslikus filmi- ja televisioonikoolis. Näitusel on väljas seeria ringsetele lõuenditele tehtud töödega, kus kunstnik enda sõnul mängib liikuvuse, värvi ja varjuga.

"Näituse keskne teema on aeg, ja ma siis töötades jõudsin kuidagi selle ringse formaadi juurde, mis väljendab aja liikumist, kordust ja ringjat olekut," lisas Kuusk.

Kahe kunstniku näitused jäävad Victoria Olt galeriis avatuks juuni lõpuni.