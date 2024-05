Galerii: arhitektuurikooli õpilaste uus näitus räägib lugusid olulistest ruumidest

Makettidena esitatud ideed räägivad lugusid noortele olulistest ruumidest ja kutsuvad kaasa mõtlema, kuidas meie igapäevane ruum oleks kõigile nauditav ja tervislik. Näitus on sündinud kõikide arhitektuurikooli õpilaste ja juhendajate koosloomes ning kutsub mõtisklema tulevikus elamise, isikliku ja tänavaruumi, ligipääsetavuse ning teistel elulistel teemadel.

Arhitektuurikooli juhataja Kadri Klementi sõnul peaksid täiskasvanud linnaruumi teemalistes avalikes aruteludes ja eriti ruumiotsuseid tehes endalt alati üle küsima, kas nad on ka piisavalt laste ja noorte huvide eest seisnud. "Iga viies meie hulgast on laps või noor, kuid elukeskkonda puudutavate otsuste juures on nad alaesindatud," selgitab Klementi.

"Laste ja noorte võimestamine on ainuüksi täiskasvanute kätes. Lapsed ei ole nii vabad kui täiskasvanud valima, kus nad elavad, kus koolis (ehk tööl) käivad või kuidas ringi liiguvad. Seetõttu peab avalik ruum just eriti hoolikalt olema nende vaatenurgast läbimõeldud. Väga tähtis on ka neilt endilt küsida, mis on nende mured, unistused, ootused ja lahendused. Nemad ise ju ongi laste- ja noortesõbraliku elukeskkonna spetsialistid," rõhutas Klementi.