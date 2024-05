Uues Laines esineb Ameerika no wave'i ikoon Lydia Lunch

Lunchi karjäär algas 70ndatel New Yorgis bändis Teenage Jesus and the Jerks, mis tegutses lühikest aega, aga omandas ajaga kultusstaatuse. Lunch oli tegev veel kahes bändis, mis kiirelt lagunesid, enne kui aastal 1980 oma soolokarjääriga alustas. Hiljem on ta muusikat teinud arvukates teistes koosseisudes ja koostöövormides.

Tema loomingut iseloomustab provokatiivsus ja vastuolulisus, müralembus ning spoken word, samuti tegutsemine sõltumatult väljaspool suuri plaadifirmasid ja levitajaid. "Minu jaoks on alati sõnad need, mis juhivad muusikat," on Lunch intervjuus öelnud.

Lydia Lunch astub klubi Uus Laine lavale koosseisus, kuhu kuuluvad lisaks talle veel Tim Dahl bassil ja Sam Ospovat trummidel.

Lydia Lunchi soojendajana astub lavale eesti depressiiv-alternatiivroki ansambel Metro Luminal koosseisus Rainer Jancis (kitarr, vokaal), Kalle Nettan (basskitarr) ja Toomas Rull (trummid). Lisaks esineb muusik ja helikunstnik Aivar Tõnso, kes on seotud olnud lugematute projektidega (Hüpnosaurus, Kismabande, Kulgurid, Ulmer jne) ja on selleks õhtuks ette valmistanud eriprogrammi.