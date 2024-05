Suri Oscarile nomineeritud doki "Ülisuur mina" režissöör Morgan Spurlock

Spurlocki perekonna teatel suri mees vähist tingitud tüsistusesse. "Morgan andis oma kunsti, ideede ja suuremeelsusega nii palju. Maailm on kaotanud tõelise loomingulise geeniuse ja erilise mehe. Olen nii uhke, et sain temaga koostööd teha," sõnas režissööri vend Craig Spurlock.

Dokumentaalfilmide poolest tuntud Spurlock tõi 2004. aastal ekraanile filmi "Ülisuur mina", mis võitis 2005. aastal parima dokumentaalfilmi Oscari. Lisaks on ta muu hulgas välja toonud filmid "Where in the World Is Osama bin Laden?" ja "One Direction: This Is Us".