Tartus toimub Jaapani etenduskunstniku uuslavastuse Euroopa esietendus

"Tangent" on Shiro Takatani esimene sooloartistina loodud lavastus pärast 2015. aasta tööd "St/ll". Värke lavateosega tähistatakse multidistsiplinaarse kunstikollektiivi Dumb Type 40. tegutsemisaastat.

Uus teos käsitleb liminaalse ruumi temaatikat: tavalisuses peituvat erilisust ja kummalist ala, kus eksisteerivad samaaegselt kaks vastandlikku elementi. Tegemist on lavateosega, mis olles juurdunud kunsti, teaduse ja tehnoloogia vastastikustesse seostesse, ületab visuaalkunsti ja etenduskunstide vahel oleva piiri.

Meediakunstnik Shiro Takatani on etenduskunstide areenil tuntust kogunud uute võimaluste katsetajana. Ta on 1984. aastal tegevust alustanud Jaapani kunstikollektiivi Dumb Type kaasasutaja ja tuumikliige. Kollektiivi Dumb Type teoseid on eksponeeritud ja esitatud mainekates paikades üle maailma, näiteks Tokyo Metropolitani fotograafiamuuseumis, Lyoni kaasaegse kunsti muuseumis, Pompidou keskuses ja New Yorgi moodsa kunsti muuseumis. 2022. aastal esindas Dumb Type 59. Veneetsia biennaalil Jaapanit.

Lavastusele on loonud muusika Jaapani helilooja ja elektroonilise muusika pioneer Ryuichi Sakamoto. Helilooja liitus Shiro Takatani kutsel kunstikollektiiviga Dumb Type loetud aastad tagasi. Esialgu "Tangenti" loomeprotsessis osalenud Sakamoto suri möödunud aastal.

"Tangenti" kunstiline juht on Shiro Takatani, etendaja Miyu Hosoi, projektiliikmed Ken Furudate, Satoshi Hama, Miyu Hosoi, Koichi Shiraishi, Takuya Minami, valguskujundaja Yukiko Yoshimoto, lavajuht Nobuaki Oshika, muusika Ryuichi Sakamoto, kaasprodukstioon Kanuti Gildi Saal ja Tartu 2024.

Lavastuse maailmaesietendus toimus 9. veebruaril Kyotos Rohmi teatris. Euroopa esietendus toimub 4. ja 5. juunil Tartus Vanemuise teatris.