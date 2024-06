Pärnus tuuakse publiku ette leedu helilooja Bronius Kutavičiuse ooper "Karu"

Klaipeda Riikliku Muusikateatri jaoks on Pärnu ooperipäevadel esinemine ooperiteatri ajaloo suurim gastroll. Nii saavad Pärnu ooperipäevade külastajad saabuval suvel osa Itaalia helilooja Gaetano Donizetti ooperist "Rügemendi tütar" ning Leedu helilooja Bronius Kutavičiuse ooperist "Karu".

Klaipeda Riiklik Muusikateater on tegutsenud üle 30 aasta. Selle aja jooksul on teater toonud lavale enam kui 100 eri žanris lavastust – oopereid, operette ja muusikale, ballette, laste- ja kaasaegse tantsu lavastusi.

Klaipeda Riiliku Muusikateatri sõnul on Pärnus esinemine suur au. "Ooper on selline žanr, millega kuigi sageli ringreisil ei käida, sest etendust lavale toov meeskond ning lisaks ka tehniline pagas on väga suur ja selle kõige sõidutamine paras väljakutse. Seda suurem on rõõm, et oleme nüüd saabumas Pärnusse. Meil on au, et saame Pärnu publikule näidata Bronius Kutavičiuse "Karu" ning Gaetano Donizetti "Rügemendi tütart"," ütles teatri juht Laima Vilimiene.

Pärnu ooperipäevad toimuvad 4.–6. juulini Pärnu kontserdimajas.