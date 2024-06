TÄNA OTSE | Tartu laulu- ja tantsupeo nädal kulmineerub laulupeoga

Tartu 2024 laulu- ja tantsupeo nädal kulmineerub laulupeoga, mille mõttelõng keerleb ümber õnne ja rõõmu. Kust leida õnne? Kas rõõmul võib olla ka mitu nägu? Miks on üldse tähtis rääkida õnnest ja rõõmust? Igas eluetapis tunneme neid tundeid veidi omamoodi, tihti ka unustame märgata. Olgu see tants, laul või pillimäng, nende kõigi võlu peitub ühises loomises – proovides, platsil ja laulukaare all. Hetked, mil koosloomine saab tiivad, on meile unustamatud ja neis peitubki õnn. Tartu laulupidu tuletab meelde, milline õnn on see, et võime ja saame kokku tulla ning laulda südamest iseendale, oma kallitele ja isamaale.

Koorilauljaid ja muusikuid tuleb Tartusse laulupeol igast Eesti maakonnast. Enim lauljaid jõuab kaare alla mudilaskooride liigis, kus laulab ligi 3000 mudilast ja kus teevad kaasa ka peo kõige pisemad – lasteaedade mudilased.

Laulupeo kunstiline juht on Küllike Joosing, assistent Maarja Ülper, lavastaja Priit Strandberg. Teleülekande režissöör Ove Musting, produtsent Birgit Rae.

Tartu laulupidu on vaadatav nii ETV2 kui ka Kultuuriportaali vahendusel. Kohapealt vahendavad emotsioone Ode Maria Punamäe ja Heleri All.

Otseülekanne Tartu laululavalt algab kell 18.00.