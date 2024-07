Augustis toimub neljas spordi- ja olümpiafilmide festival SOFF

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum neljandat aastat festivali SOFF, mis kuulub tänavu ka Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi. Vaatajateni tuuakse nelja päeva jooksul kaheksa võrratut spordifilmi Eesti, Soome, Austria, Saksamaa, Iirimaa ja Hispaania filmitegijatelt.

"Filmid, mida tänavusel festivalil näitame, toovad esile spordi sügavamad tähendused ja väärtused, andes meile võimaluse arutleda selle üle, kuidas neid edasi anda järgmistele põlvkondadele," selgitas spordimuuseumi projektijuht Sandra Kaldasaun.

"Spordi kaudu saame õpetada austust teiste vastu, tugevdada sõprussuhteid ja näidata, kui oluline on eneseületamine ja pidev areng. Loodame, et need väärtused jõuavad vaatajani ning inspireeriksid neid kasutama ka väljaspool spordiväljakut," lisas ta.

Filmiprogramm keskendub sel aastal küsimustele, mis paneksid mõtlema ka järeltulevatele põlvedele, võrdõiguslikkusele ja jätkusuutlikkusele spordis. Päeva esimeste filmiseansside järel toimuvatel aruteludel diskuteerivad oma ala eksperdid filmis toimunu ja seal käsitletava teema üle Eesti kontekstist ja ühiskonnast lähtuvalt.

Täpsema festivaliprogrammiga saab tutvuda spordi- ja olümpiamuuseumi kodulehel.