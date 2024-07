Kuressaare festival kutsub ka tavainimesi kunstiga tegelema

Kunstifestivali Saarte Art Fest üks korraldajatest Lii Pihl ütles ERR-ile, et festival sisaldab palju tegevusi.

"Meie eesmärk oli tuua kunst tänavale inimeste keskele ja teha hästi laiapõhjaline festival, kus ei osale ainult professionaalid ja harrastajad, vaid kutsume ka tänavalt inimesi ühinema kunstialaste tegevustega. Meie moto on, et kunst on kohal. See tähendab, et kunst on rahva keskel ja haarab paljusid," selgitas Pihl.

Tänavu kolmandat korda toimuv festival algas laupäeval traditsiooniliselt ühismaalimisega.

Kunstifestival Saarte Art Fest lõpeb pühapäeval.