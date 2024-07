Marleen Suvi avas EKA-s ja Artroverdis isikunäituse

Marleen Suvi looming lähtub ikka ja jälle ausalt iseendast ja oma kogemustest – nii ka seekord. EKA galeriisse ehitatud installatsioon "Ma pole kunagi majas elanud" on vaataja ümbritsetud lõuendile kantud lapsepõlvestseenidega.

"Need pildid, mis meie ümber on, pärinevad viimasest tõelisest fotouputusest, mis oli. Pärast tuleb digifotograafia ja isiklik esemeline mälu tinglikult kaob. /.../ Marleen suudab suurepäraselt ja peenelt balansseerida selle poolposeerituse ja pildi tegemise peale, mis toona populaarne oli," selgitas kuraator Aleksander Metsamärt.

Näitus jätkub galeriis Artrovert sarjaga "Meie ajal ei saadetud enam armastuskirju".

"Artroverdil nähtavate teoste puhul me näeme 2000. aastate lõpu teatavat polaroidi näol tekkivat taaselustamist, kus foto oli natuke moe- ja trendiasi, pildistame sõpradega, saame kohe jääke, käitume nagu 1970. aastatel. /.../ Ja siit tegelikult kooruvad välja mitte ainult kaks suurepärast seeriat kunstiteostena, vaid lisaks sellele ka, julgeks väita, vaimustavad ajakapslid," rääkis Metsamärt.

Visuaalselt rõhutab maaliseeriate omavahelist seost ameerika tänavakunstist alguse saanud tootemlikku meeleolu loov raamistus ning teineteiselt laenatud avamaalid.

"Siin maalil olen ma väiksena, oma lemmikus isa T-särgis. Kui see on selline sissejuhatav teos, siis siit edasi liikudes me jõuame teismeikka, kus olen sõbrannadega, kus ma avastan enda keha ja õpime teineteist paremini tundma. Sealt edasi liikudes jõuame esimeste peikadeni ja esimeste murtud südameteni ja lõpetame näituse mina täiskasvanuna, kus ma vaatan tagasi oma väikesele minale," kirjeldas Suvi.

EKA galeriis on näitus avatud augusti alguseni, Artoverdis 24. augustini.