Helena Aadli: festivalide antimanifest

Eesti suvi on löönud ukse mõlema jalaga lahti, pooleaastase hallusega harjunud inimeses pitsitab aga päikesepaisteliste päevadega jätkuvalt surve olla õues. Mõned festivalid on juba möödas, ent üksjagu üritusi ootab ees, kirjutab Helena Aadli Müürilehes .

Festivale on tekkinud aastate jooksul natuke liiga palju, need on natuke liiga tihti üksteisega samal ajal ja natuke liiga suureks paisunud. Linna-, elustiili-, bachata– ja kultuurifestival, kümmet sorti folgi- ning söögi-joogensifestivale, festivali nimi on antud isegi üheõhtustele üritustele. Muidugi on festivalidel täita kultuurimaastikul sama oluline roll kui eeslil "Shrekis", aga võib-olla on aastatepikkuses üritustesummas suvine miks-ma-mida-teen meelest läinud.

See siin on vibe check, küsimaks, kas sa ikka tõesti soovid oma suviseid vabu päevi festivalidele kulutada. Ehk aitab see siin ka festivali-FOMO vähendada. Võib-olla ei pea igale poole jõudma? Äkki ei pea mitte kuhugi jõudma?

Kas jõudsid juba detsembris mõelda, mis festarile suvekuudel minna tahad, ja skoorisid varajase linnukesena soodsaima pileti? Või pead alles nüüd kuskilt passi taga ajama hakkama ja rahakoti oimetuks lööma? Miks sa lähed just sellele festarile? Kas selle taga on siiras huvi pakutava vastu, FOMO, grupisurve või midagi muud? Äkki tahaksid lihtsalt sõpradega telklas vedeleda? Ehk võiks selle lihtsalt (tasuta) olenguks ümber vormistada? Kas sul on pärast festivalipassi soetamist raha, et osta 14 euri eest peopesasuurune toiduportsjon, takka sama raha eest 0,3-liitrine vaadist tulev kokteil? Kuueeurone õlu? Kui ei, siis mis on alternatiivne toiduplaan? Kas soojas telgis üheks tükiks sulanud higine juust kuival leival ja karbisalat täidavad sind piisavalt? Joogid… Jookidega sisse ei saa. Joogid telgis, kämpingus, autos (loe: soojad joogid). Kas sa viitsid pidevalt oodata? Oodata toidu-, joogi-, pesu- või vetsujärjekorras? Kus üldse pesta saab? Oodata sajus või lõõskavas kuumas festivalile sissepääsu, järgmist esinejat, sõpra, lõpuks kojuminekut. Võib-olla on festarile ja tagasi sõitmine su lemmikosa kogu üritusest? Äkki oled suurem inimesepõlgur, kui arvasid? Või äkki on sadade nägude ja kümnete tuttavate nägemine valju heli ja sagimise taustal ülestimuleeriv? Kümned esinemised viiel paralleellaval, tahaksid näha vähemalt kahte asja, aga need on samal ajal eri kohtades. Edasi-tagasi käimine, otsustusväsimus: kas ma lähen kuulan-vaatan seda või teist, lähen nende või nondega või äkki peaks ikkagi sääsetõrje-päikesekreemi-vihmavarju järel käima? Kõht läheb ka vaikselt tühjaks juba ja… Ja siis kogu selle arsenali kaasatassimine igaks elujuhtumiks. Kui ibukas koju jääb, võid olla kindel, et ka kellelgi teisel pole seda parasjagu pakkuda. Päeval on palav – kui veab, hehe –, öösel aga kukub temperatuur kümne lähedale. Telgihigi ja külmakangus, bikiinid ja kasukas, päikeseprillid ja villasokid, plätad ja kummikud, alkohol ja spordijook. Ja a-la-ti jääb ju midagi maha. Ehk sul on midagi, mida oled soovinud alati teha, aga mis kipub talvemasenduses ja suvises festivalituhinas meelest minema? Langevarjuhüpe, ekstreemne mitte-millegi-tegemine ja mitte-kuhugi-minemine, mootorrattaluba, hapusaiajuuretise alustamine, mõni ammu unustatud hobi? Kuhugi minemine või kellegagi kohtumine? Või ehk on sul midagi muud tarvis olnud, mille kolmekohaline festivalikulutus ära võtab? Kas see on proportsionaalne, et pidustustest taastumine võtab aega sama palju (või rohkemgi veel!) kui pidustused ise? Kas oled korduvalt mõelnud, et äkki festivalid ei ole ikkagi sulle? Sääsed.

Kui tundub, et juba nendele küsimustele mõtlemine tõmbab trussikud krussi ja higimulli otsaette, siis võib oletada, et sa pole üksi. Mis oleks, kui võtaks sel suvel (ja võib-olla veel viiel järgmisel?) rahulikult, krõmpsutades samal ajal külmasid(!) soolakurke?