Pärnus algasid 16. korda bluusipäevad

Tänavu saab publik kolme päeva jooksul kuulata kokku paarikümmet bluusikooslust nii Eestist, Lätist kui ka Soomest. Kontserdid toimuvad üle linna ja on huvilistele tasuta.

"Pärnu on suvel puhkelinn ja siin on kogu aeg sellist tänuväärt rahvast," märkis festivali peakorraldaja Üllar Kallau. "No eks see selline bluusimeeste kokkutulek on. Bluus on minu meelest ülemaailme pillimeeste suhtlemiskeel," lisas ta.

Pärnu bluusipäevad kestavad neljapäeva õhtuni.