Haapsalus kõlab nädala lõpuni vanamuusika

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professori, muusikateadlase ja dirigendi Toomas Siitani kureeritud festivali peakülalised on ansambel La Grande Chapelle Hispaaniast ning Soome Barokkorkester.

BBC Music Magazine'i poolt läinud suvel 29 Euroopa parima klassikalise muusika festivali hulka arvatud Haapsalu vanamuusikafestivali avab G. F. Händeli oratoorium "Iisrael Egiptuses". Suurteose kannavad ette festivali koor ja barokkorkester, mida juhatab Stephen Layton.

Nyckelharpa-virtuoos Marco Ambrosini esitleb Haapsalus J.S. Bachi lauto- ja klahvpilliseadeid ansamblile, milles teevad kaasa kolm nyckelharpa't, Eesti kromaatiline kannel ja klavessiin. Klahvpillimängija Taavi Kerikmäe toob Haapsallu kaasa ajalooliste originaaljooniste järgi valmiva ligi kolmemeetrise pilli cembalo d'amore ning koos kandlemängija Anna-Liisa Elleriga esitavad nad kahe peale neljal erineval pillil esmakordselt Bachi eluajal Tartus tegutsenud helilooja David Kellneri kogu teadaoleva (lauto)muusika.

2022. aastal Amsterdamis kaasaegse klavessiinimuusika esitamise konkursil "Prix Annelie de Man" esimese preemia võitnud noor Piibe Talen esitleb Haapsalus oma ansamblit Trio Sfaccattio, milles teevad kaasa tema praeguses kodulinnas Viinis elavad muusikud. Piibe Talen juhib ka 2023. aastast festivaliga rööbiti toimuvat varajase muusika esitamisele pühendatud noortelaagrit, mille lõppkontsert on osa festivali programmist. Haapsalu vanamuusikafestivali majabänd, ansambel Floridante, tähistab aga Haapsalus sel suvel oma kümnendat tegutsemisaastat koos muusikutega Soome Barokkorkestrist.

Haapsalu vanamuusikafestival on nüüd ka Euroopa Vanamuusikaassotsiatsiooni REMA – EEMN verivärske liige ja esimene Eesti institutsioon, mis edukalt kandideerimisprotsessi läbis.

"BBC tähelepanu läinud suvel tegi meid Euroopas nähtavaks ning saime REMA-st kutse kandideerida liikmeks. Kandidaate oli palju ja meiega koos võeti selles voorus sisse veel näiteks Pariisi konservatoorium, plaadifirma Outhere Music, aga ka mitmeid instituute, ansambleid ja orkesterid nagu The Gesualdo Six või 18. sajandi orkester. Valituks osutumine on suur tunnustus festivalile, aga veelgi rohkem rõõmustan tekkinud valdkondlike rahvusvaheliste koostöövõimaluste ning Eesti vanamuusikaskeene tulevikuperspektiivide üle," kommenteeris festivali tegevjuht Saale Fischer.

Haapsalu vanamuusikafestival kestab 28. juulini.