Briti elektroonilise muusika produtsent Elderbrook tuleb Tallinnasse

16-aastaselt muusikaga alustanud Elderbrook mängis esialgu indie-bändis, 19-aastaselt haaras aga laulja-laulukirjutaja rolli. Oma varajast loomingut on ta kirjeldanud väljendiga akustiline folk, hiljem aga nihutas ta oma fookuse elektroonilisele tantsumuusikale, võttes kasutusele artistinime Elderbrook.

Tema debüütalbum "Why Do We Shake in the Cold" ilmus 2020. aastal. "Ma olen proovinud kõiki erinevaid muusikatüüpe ja nii juhtuski, et elektrooniline lihtsalt jäi," mõtiskles Elderbrook oma muusikalise teekonna üle. "Ma sattusin elektroonilise muusika juurde, tehes hiphopi-biite ja otsides koostööd kohalike räpparitega," lisas ta.

Eldebrooki ehk Alexander Kotzi karjäär algas 2015. aastal, kui tema esimese EP pealt leidis Saksa duo Andhim üles loo "How Many Times" ning tegi sellest remiksi.

Elderbrooki kõige edukaim koostöö on olnud senini aga CamelPhatiga, kellega koos valmis lugu "Cola".

Elderbrook esines Tallinnas ka 2022. aasta Sume festivali raames.