Ken 777 avaldas debüüt-EP "Fear City"

Neljast loost koosneval EP-l sulanduvad kokku melanhoolsed süntesaatorid ja kahisevad lintmakid, mis viivad kuulaja artisti sõnul hingeotsingutele läbi tühjade linnatänavate ja liminaalsete ruumide.

Ken 777 lisas, et EP-d iseloomustavad kõige paremini read singlilt "The Worst In You": "The city of fear and fallen angels / Took all I had and once believed in."

Lühialbumi miksis ja masterdas Los Angeleses asuvas EastWest stuudios Trevor Taylor, kes on varem teinud teiste hulgas koostööd ka artistidega Joji, Doja Cat, Jpegmafia.