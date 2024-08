Narva jõuavad kolm rahvusvaheliste kunstnike loodud avaliku ruumi installatsiooni

Sel suvel on Narva kunstiresidentuuris valminud kolm uut installatsiooni, mille autorid on rahvusvahelised kunstnikud Ledia Kostandini Albaaniast, Simon Whethan Suurbritanniast ja Prantsusmaalt ning Joann Lee ja Younggon Kim Lõuna-Koreast.

Ledia Kostandini tekstiilist teos "Arhitekstiil" avatakse Kreehnolmi saarel. Tema installatsioon on valmistatud sadadest tekstiilpikslitest ja kõrvutab kaasaegset digitaalset pildikeelt traditsioonilisega ehk õmblemisega.

Lõuna-Korea kunstnike duo Team 2054 installatsioon "Käest kätte", mis astub Narva kolledži õuel, räägib ühtehoidmistest ja koostööst ning on inspireeritud Laulvast revolutsioonist. Joann ja Younggon avastasid, et Eesti ja Lõuna-Korea ajaloos on mitmeid paralleele.

Briti kunstniku Simon Whethami installatsioon "Orkestreeritud aegumine" muudab vanad kodumasinad kunstiks. Teos räägib uueks saamisest ja reinkarnatsioonist. Tegemist on interaktiivse installatsiooniga, mille Astri Keskuse külastajad leiavad maja kolmandalt korruselt.

Installatsioonid avatakse 24. augustil.