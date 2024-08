Galerii: Paavli Kultuurivabrikus esines Brasiilia laulik Marcos Valle

Valle on Brasiilia muusikaajaloo üks olulisemaid heliloojaid ja laulukirjutajaid, kelle karjäär on kestnud juba kuus aastakümmet ja kes on selle jooksul jõudnud luua nii sambat ja bossat kui ka Brasiilia psühhedeelset levimuusikat.

Teiste hulgas on Valle teinud koostööd näiteks Leon Ware'i, Sarah Vaughani ja ansambliga Chicago. Tema muusikat on teiste hulgas sämpeldanud hiphop-artistid Jay-Z, Kanye West, Childish Gambino, Madlib ja Kaytranada.

João Gilberto ja Antonio Carlos Jobimi jälgedes bossanoova teise laine harjal alustanud Valle karjäär algas 1960. aastal tema nüüdseks maailmakuulsa bossanoova standardiga "Samba de Verao (Summer Samba)".