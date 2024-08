Galerii: Tartus avati spordi- ja olümpiafilmide festival SOFF

Avaseansil pakuti publikule enam kui sajandivanust fimilõiku "The Great Wrestling Match." Haruldane ülesvõte Hackenschmidti 1908. aasta jaanuaris Londonis toimunud maadlusmatšidest ameeriklase Joe Rogersiga täidab olulise tühimiku Eesti spordi- ja kultuuriloos.

Linnapea Urmas Klaas sõnas oma avakõnes, et Georg Hackenschmidt oli kindlasti väga suur tartlane. "Spordimuuseum on teinud väga tänuväärset ning suurt tööd tema nime teadvustamisel ja hoidmisel. Neid võimalusi tema pärandiga tegeleda ja teda tundma õppida on nüüd rohkem kui eelnevalt," sõnas Klaas.

"See tõenäoliselt vanim ülesvõte ühest tartlasest ja eelkõige eestlasest on väga tähelepanuväärne ja see teeb selle festivali eriliseks," lisas ta.

Aastatepikkuse töö järel õnnestus spordimuuseumi juhil Siim Randojal leida Uus-Meremaalt ainus teadaolev jälg võimalikust säilinud filmist. "On tõesti erakordne, et saame seda filmi esmakordselt näidata just Hackenschmidti sünnilinnas Tartus, kus ta kunagi oma maadluskarjääri alustas," sõnas Randoja.

22.–25. augustini toimuv SOFF toob vaatajateni kümme inspireerivat spordifilmi Eestist ja mujalt maailmast. Kavaga saab tutvuda siin.