Läti kunstnik Aleksandrs Breže avas Kogo galeriis isikunäituse

Eesti Kunstiakadeemias graafilise disaini magistriõppe lõpetanud Breže jaoks on see esimene isikunäitus Eestis.

Laserlõigatud, keevitatud, väändunud ja välja venitatud skulptuurid on inspireeritud kunstniku isiklikust elust. Kirikuesteetikat on toonud töödesse tema üleskasvamine religioosses internaadis. Breže üheks peamiseks inspiratsiooniallikaks on keskkonnadisain.

"Bioloog Ernest Heckel ja tema illustratsioonid on mind alati köitnud. See on üks allikatest, kust kujundid välja arenevad, sest need on mul kogu aeg kuklas. Samuti on siin juugendstiili ja võib-olla gooti arhitektuuri, see kõik seguneb siin kokku," ütles kunstnik Aleksandrs Breže.