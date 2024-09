Karolin Jürise: iga uus roll rikastab inimesena

Karolin Jürise on üleskasvanud Mõisakülas. Ta ei usu, et väiksematest kohtadest pärit inimestel oleks keerulisem näitlejaks saada kui näiteks pealinna kasvandikul. "Isikupära tuleb sellest keskkonnast, kus me oleme kasvanud. Kui seda suuta enda jaoks kuidagi tööle panna, osata kuulata, siis ma arvan, et see on väärtus, et inimesed on erinevatest kohtadest," sõnas ta.

Näitlejana proovib Jürise alati leida seoseid enda ning mängitava tegelase vahel. "Elu ja armastuse" Irma puhul oli lihtne samastuda suurte unistustega maalt linna tulnud tüdrukuga. Oma ühisosa leidis Jürise ka Erika Salumäega, keda ta kehastab 2026. aastal linastuvas filmis "Meie Erika". "Kui mulle seda rolli pakuti, siis ma sain teada, et Erika oli Abja lastekodus, mina käisin Abjas gümnaasiumis. Ehk siis juba selline lihtne asi, koht, kus tema on kasvanud-mänginud, ma olen seal samas olnud," rääkis Jürise.

"Aga ka mingisugune seltskonna valik, kirg spordi vastu, oled tüdrukuna palju poistega koos – sa hakkad neid seoseid leidma, kui sa otsid. Kõikide inimestega, kui me piisavalt palju vestleme, me leiame väga palju asju, mis meid ühendab," lisas näitleja.

Läbi tehtud rollid rikastavad Jürise sõnul ka inimesena. "Näiteks juuksed lõigatakse ära või kui sa pead väga palju trenni tegema ja mingis mõttes su keha muutub füüsiliselt-visuaalselt. Mina ei suuda seda teha lõputult rolli pärast, ma pean seal lõpuks leidma asju, miks Karolin seda teeb. On lahe leida selles enesekindlust või teistsugust külge endast."

Jürise on rolliks valmistumisel ka Erika Salumäega vestlemas käinud. "Ma läksin talle külla Hispaaniasse eesmärgiga vestelda, mitte näha, kuidas ta sööb, elab või räägib. Ma ei püüa teda kuidagi matkida, vaid jõuda lähemale: täiesti lihtsad teemad rattaspordist, toitumisest, igapäevaelust treeninglaagrites, mida ta naudib täna enda elus, mida on tippsport üldse andnud. Sellised teemad lihtsalt kuidagi avavad üht inimest."

Võtteperiood on Jürise sõnul olnud ka füüsiliselt koormav. "Füüsiline pool on paras pingutus olnud, duublite arv on filmis varieeruv, aga neid võib olla kuni 15. Ja eks me siis näe, kuidas sellest rollist lahti laskmine on, ma arvan, et see saab olema kõige keerulisem."