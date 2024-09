Galerii: Haus galeriis avati näitus "Unustades iseend"

Haus galeriis avati näitus "Unustades iseend", mis koosneb Peeter Lauritsa piltidest, Märt-Matis Lille muusikast ja Rein Raua tõlgetest, mis kõik on inspireeritud XIII sajandi jaapani zen-mõtleja Dōgeni õpetustest ja mõtetest.

Näitus koondab 13 tuntud tekstilõiku Dōgeni pärandist, millest igaühe juurde kuulub Peeter Lauritsa graafiline töö ning mis on omavahel tervikuks ühendatud Märt-Matis Lille spetsiaalselt selle projekti jaoks kirjutatud muusikaga.

Peeter Laurits on viimastel aastatel korduvalt Jaapanis ja mujal Ida-Aasias viibides innustunud sealse visuaalesteetika ja ruumiorganiseerimise põhimõtetest ning alustanud teemakohase tööde seeria loomist. Märt-Matis Lille muusikas on samuti pikka aega olnud tunda jaapani mõjusid, mis on tema pikaaegsete jaapani klassikalise kultuuri õpingute tagajärg.

Tekstid on valinud ning eesti ja inglise keelde tõlkinud Rein Raud, kes on üks rahvusvaheliselt tuntumaid Dōgeni-uurijaid väljaspool Jaapanit.

Näitus on avatud 5. oktoobrini.