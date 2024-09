Arvo Pärdile pühendatud Rakvere muusikamaja nimega Ukuaru sai nurgakivi

Algul kandis Rakveresse kavandatud riikliku tähtsusega kultuuriobjekt Arvo Pärdi nime. Selleks, et inimestel ei läheks see segi Laulasmaal asuva Pärdi keskusega, otsustati, et Rakvere maja hakkab kandma Ukuaru nime. Hoone valmib Kultuurkapitali ja Rakvere linna toel.

"Korraldasime kultuuri võtmeisikutega kohtumise ja töörühmas tulid esile erinevad nimed. Me arutasime, mis kõige sobivam võiks olla, ning pakkusime neid variante ka Arvole ja tema perele. Ukuaru oli see, mis sai enamuse toetuse, mis sobib ka maestrole," ütles Rakvere linnapea Triin Varek.