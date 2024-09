Vanemuise uue hooaja avab ajakirjanduslik trillel "Big Mother"

"Big Mother" pakub uut külge ja tõlgendust tõejärgsest ühiskonnast – seda läbi tippväljaandes töötava nelja ajakirjaniku, kes uurivad suurt skandaali, millest tekib erinevaid kuulujutte, arvamusi ja valeuudiseid.

Lavastaja Robert Annuse sõnul uurib lavastus kaasaegse ühiskonna ja poliitikaajakirjanduse vahelisi suhteid. "Selles rägastikus satuvad nad aeg-ajalt plindrisse, satuvad ise ohtu, sihtmärgiks. Lõpuks publik näeb, millega see kõik laheneb," lausus ta.

Näidendi tekst on kaks aastat vana ja just teksti nüüdisaegsus ning aktuaalsus köitis ka lavastaja tähelepanu. Lisaks on lavastuses palju rolle, mitmeid tegevuskohti ja kiireid stseene.

Näitleja Jüri Lumiste sõnul on tegemist põneva materjaliga. "See on vaieldamatult hästi liikuv, hästi kaleidoskoopiline. Mina oma rolliga olen väga rahul, sest minu roll on vist ainuke, mis tõesti läbi tüki kulgeb, teised näitlejad mängivad siin ei-tea-mitut rolli," tõi ta välja.

"Big Mother" esietendub Sadamateatris sel laupäeval, 14. septembril.