Tallinnas algasid Soome seriaali "Seconds" võtted

Äsja alanud filmimist aitab Eestis läbi viia Allfilm ning toetab Film Estonia tagasimakseprogramm. "Tegemist on Soome teleseriaaliga "Seconds". Alustasime seriaali teise hooaja võtetega, esimene hooaeg sai ka Eestis filmitud, nii et tuldi tagasi tegema," selgitas Allfilmi produtsent Kristofer Piir.

Soome rahvusringhäälingu Yle toodetud originaalsarja keskmes on uurimisrühm, mis on spetsialiseerunud suurte katastroofide lahendamisele. Soome näitlejate kõrval lööb kaasa ka hulk eestlasi. "Meil on 130 taustanäitlejat, kes on kõik Eestist, muljetavaldav number. Koos meeskonnaga on meid siin paarisaja ringis kokku," lisas Piir.

Võtted kestavad Tallinna eri paigus kuni novembrini ning aegajalt otsib Allfilm juurde ka uusi taustanäitlejaid.