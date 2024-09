Otse esmaspäeval: rahvusvaheline muuseumikonverents "Kellele kuuluvad kogud?"

Konverentsil jagavad oma uurimistulemusi ja kogemusi muuseumieksperdid Beligast, Saksamaalt ja Eestist. "Tänavuse konverentsi teema on inspireeritud mullusest ootamatust uudisest, et riik on pärandihoidla arendusprojekti raha puudusel teadmata ajaks pausile pandud," ütles Eesti Muuseumiühingu juhatuse esimees Anu Viltrop.

"Paraku on hetkeseisuga on kaks kolmandikku muuseumide kogudest tingimustes, kus ei ole tagatud nende pikaajaline säilimine ning mitmed muuseumid on ruumipuuduse tõttu kogumise pausile pannud. Kultuuripärandi kogumine, säilimine ja mõtestamine on aga muuseumi põhiülesandeid," selgitas ta.

"Kogudel on muuseumi protsessides keskne koht. Konverentsil otsime vastuseid näiteks küsimustele, mida kõnelevad museaalid ja kogud meie ühiskonna mineviku, oleviku ja tuleviku kohta ning kuidas ühiskondlikud protsessid muudavad suhtumist muuseumide kogudesse," täiendas ICOM Eesti Rahvuskomitee juhatuse esimees Kai Lobjakas.

Otseülekanne konverentsilt "Kellele kuuluvad kogud?" algab kell 13.00 ja kestab orienteeruvalt kuni 17.00. Täpse kava leiab siit.