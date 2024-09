Floridante hooaja avakontserdi fookuses on Tallinnas töötanud barokkhelilooja

Kava "Meder & Buxtehude" hõlmab protestantliku barokkhelilooja Dietrich Buxtehude kantaatide ja instrumentaalteoste kõrval Tallinnas töötanud kantori Johann Valentin Mederi teoseid: Tallinnas 1679. aastal kirjutatud kantaat "Herr, strafe mich nicht", katkendeid samuti Tallinnas valminud esimesest saksakeelsest ooperist "Kindlameelne Argenia" (1680) ja muusikateadlase prof. Toomas Siitani hiljuti Berliini Staatsbibiothek'ist taasavastatud klavessiinisüiti. Mederi ja Buxtehude teosed kõlasid augustis Ars Antiqua Riga ja Floridante ühises esituses Riias, Palamuse Suvemuusikal ning Lielstraupe lossifestivalil.

Ars Antiqua Riga on üle kümne aasta tegutsenud varajase muusika interpretatsioonile pühendunud ansambel Lätist. Ansambli liikmeskonda kuuluvad klassikalise häälekooliga lauljad, kes on igapäevaselt tegevad erinevate Läti profikooride juures. Ansambli juht on dirigent ja vokalist Pēteris Vaickovskis.

Ameerika viiuldaja Anthony Marini, kelle kodupaik on hetkel Soome, tegutseb nii kontsertmeistri kui solistina Soome Barokkorkestris, aga ka ansamblites Espoo Baroque ja Musicians of the King's Road. Lisaks on ta üles astunud kollektiividega The Kings Consort, Le Poème Harmonique, Helsinki Baroque, Ensemble Nyland ja Les Ambassadeurs. Aastast 2010 on Anthony elanud Euroopas ning avardanud oma muusikuhorisonte Soomes, Prantsusmaal ja mujal nii klassikalise kui pärimusmuusika vallas.

Algaval hooajal teeb ansambel Floridante koostööd veel solistidega nagu Angela Ambrosini (nyckelharpa), Aino Peltomaa (vokaal, harfid, kellad), Kajsa Dahlbäck (sopran), aga ka mitmete Eesti vokalistide nagu sopranitega Maria Listra ja Maria Valdmaa või bariton Alvar Tiisler.