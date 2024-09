Otseülekanne homme: Fotografiskas selguvad Eesti Disainiauhinnad 2024 võitjad

Kokku esitati EestI Disainiauhindadele sel aastal 370 tööd, mida on rohkem kui eelmisel korral. Eesti Disainikeskuse juhi Tiia Vihandi sõnul on hea meel tõdeda, et konkursist on aktiivselt osa võetud ja kõikides kategooriates oli palju sisukaid töid. "Aktiivne osavõtt konkursist näitab, et kahel viimasel aastal on Eestis tehtud palju head disaini. Rohke osalemine näitab ka Eesti Disainiauhindade olulisust. Hästi disainitud tooted ja teenused on konkurentsivõimelise majanduse üks aluseid, loodame, et konkursile esitatud töödest tekib uusi edulugusid," lisas ta.

Iga kahe aasta tagant väljaantavaid Eesti Disainiauhindu korraldab Eesti Disainikeskus koos Eesti Disainerite Liidu, ADC*Estonia, Teenusmajanduse Koja ja Eesti Kunstiakadeemiaga. Esmakordselt anti disainiauhinnad välja 2012. aastal, tootedisainiauhinda Bruno on antud välja aastast 2006.

Otseülekanne Eesti Disainiauhindadelt algab kell 19.00, programmi juhib Martin Veisman ja muusikaliste vahepaladega astuvad üles Haldi ja Ardo Kivi.