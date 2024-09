Tiina Adamson avaldas debüüt-EP "Sabatäht"

"Muusika kirjutamine algas 2022. aastal. Olin pandeemiast väsinud ja tahtsin luua midagi helget ja kerget. Elasin ja õppisin sel ajal Rootsis ning igatsesin eesti keelt ning kultuuri, nii tekkis ka suurem soov eesti keeles kirjutada. Nüüd, alles kaks aastat hiljem sain albumi valmis. Kui varasemalt olin kirjutanud aeglasemaid laule, siis tollal mõtlesin, et prooviks meelega hoopis tantsumuusikat kirjutada," selgitas Adamson, kes on lõpetanud Stockholmi Kuningliku Muusikaakadeemia jazz'i-programmi ning oli üks 2021. aasta superstaarisaate finalistidest.

Albumi produtsendiks ja laulude kaasautoriks on Hyrr Innokent Vainola ansamblist Ouu. "Minu meelest tuli päris tugev komplekt laule ja Tiina oskab suht hästi laulda ka. Usun, et sellesse albumisse on sisse kirjutatud ka üks korralik annus D-vitamiini," kommenteeris Vainola.

Lühialbumi valmimisele aitasid kaasa ka trummar Uku Kübar, kitarrist Kaarel Eno Raud ja helirežissöör Mattias Pärt. Albumil teevad instrumentalistidena kaasa Triin Kala, Ingmar Erik Kiviloo, Ann Mäekivi, Markus Anthony Eermann ja Kristjan Tenso.