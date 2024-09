Festheart tutvustab valikut uutest LGBT+ filmidest

Kavas on mitmed 2024. aasta tippfestivalidel silma paistnud linateosed, aga ka päris uusi filme, mida Eesti publikul on võimalus Festheartil näha esimeste seas.

Festivali avafilmiks on juba kolmandat korda Austriast pärit linateos. Seekord on tegu hea tuju komöödiaga "Milline tunne" ("What a Feeling"), mis on mitmekesisusest pakatav lugu keskealistest naistest ja romantikast, mida nad ei osanud oma ellu oodata.

"Milline tunne" Autor/allikas: Kaader filmist/Festheart

Kevadel Berliinis parima LGBT+ filmi Teddy auhinna võitnud "Kõik saab korda" ("All Shall Be Well") on sama südamlik, kuid traagiliste nootidega liigutav Hongkongi draama aastaid koos elanud prouadest, kus ühe partneri ootamatu surm seab teise olukorda, kus ta on kaotamas oma kodu elukaaslase sugulastele.

Aasia konservatiivses peres leiab aset ka suur osa värvika "Minu unistuste kuninganna" ("The Queen of My Dreams") tegevusest. Bollywoodi filmidest inspireeritud pereloo peategelasks on Kanadas kasvanud isepäine neiu, kes oma ema mõista püüdes läheb tagasi tema noorusaega Pakistanis ja meenutab enda lapsepõlve Kanada äärealal.

"Minu unistuste kuninganna" Autor/allikas: Kaader filmist/Festheart

Uhke ja iseseisev naine on Tšehhi ja Slovakkia koostöös valminud ajaloolise krimidraama "Me pole kunagi olnud modernsed" ("Usvit") lapseootel peaosaline Helena, kes peab lahendama intersoolise beebi juhtumi. Moodsalt mitmetasandilisena põimib minevikumälestusi ja reaalsust ning fiktsiooni ja tõsielu Prantsusmaa ja Itaalia filmitähtede osalusel valminud "Marcello mio", milles 28. septembril oma 100. sünniaastapäeva tähistava Marcello Mastroianni kingadesse astub tema tütar (ja paljude arvates teisik) Chiara Mastroianni, tekitades sellega segadust oma ema Catherine Deneuve'i ja sõprade-kolleegide seas.

"Marcello Mio" Autor/allikas: Kaader filmist/Festheart

Emakuju mängib olulist rolli ka Kanada draamas "Soolo" ("Solo"), mille peategelane on küll edukas drag-kunstnik, kuid kelle suhetele õe, isa, kolleegide ja uue armsamaga paneb põntsu ooperidiivast emaga seotud lapsepõlvetrauma. Noorte inimeste eneseotsingud on teemaks Itaalia filmis "Patagoonia" ("Patagonia"), milles lapsemeelse Yuri kohtumine sünnipäevaklouni Agostinoga paneb aluse võimumängudele teekonnal vabaduse poole läbi pidude ja reivide maailma.

Sarnast suvist suhtlust pakub Festhearti publikule juba neljandat korda Argentina režissöör Marco Berger oma uues filmis "Astronaut-armastajad" ("Los amantes astronautas"), milles lapsepõlvesõprade Pedro ja Maxi väike flirt kajastab tänapäeva noorte meeste erinevaid mõttemaailmu. Sõprus, kamraadlus, natuke võimuvõitlust ja armastust aitab eluga edasi Buenos Airese naistevangla kinnipeetavaid lavastuslikus dokumentaalmuusikalis "Reas".

"Reas" Autor/allikas: Kaader filmist/Festheart

Lisaks kinoprogrammile leiab festivali kavast meelelahutust, milles sel aastal on kandev roll Tartu Drägkogukonnal, kes astub lavale mõlemas linnas. Rakveres toimuval arutelul mõtiskletakse koostöös Q-Space inimestega muukeelsete LGBT+ inimeste integreerumise üle Eesti LGBT+ kogukonda, Rakvere Teatrikinost leiab sel aastal Festhearti kunstniku Teet Suure näituse "Ruum meie vahel".

Festheart toimub 27.–29. septembrini Tartu Elektriteatris ja 4.–6. oktoobrini Rakvere Teatrikinos.