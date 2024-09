Edvin ja Lembe Hiedeli toimetajaauhinna laureaat on Siiri Ombler

Žürii koosseisus Loone Ots (esimees), Riina Kasser, Leenu Nigu ja Ingrid Velbaum-Staub valis 2024. aasta Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajapreemia laureaadiks Siiri Ombleri.

Siiri Ombler (1959) on olnud seotud kirjastusega Ilmamaa aastast 1995. Tema osa nii eesti kui välisautorite teoste valmimisel on olnud kõnekas. Teiste nõudlike tekstide hulgas on ta toimetanud sarja "Eesti mõttelugu" 40 raamatut. Ombleri ampluaa ulatub igapäevastest tarbetekstidest kuni filosoofia tähtteosteni, ilukirjanduse vallas luulest romaanideni.

157 toimetatud raamatut kõige erinevamatelt autoritelt tõendavad, et Ombleri haare on silmapaistvalt lai, töö kvaliteetne ja tegevus erakordselt viljakas.

2024. aasta auhind antakse üle 30. septembril kell 17 rahvusvahelise tõlkijate päeva pidulikul tähistamisel Tallinna raamatupoes Read.

Edvin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetajaauhind asutati 2015. Preemia eesmärk on juhtida tähelepanu toimetaja olulisele panusele ilukirjandusliku või filosoofilise teksti keelelisel ja sisulisel õnnestumisel ning tõsta esile teenekaid toimetajaid.

Auhind antakse pikaajalise, viljaka ja tähelepanuväärse toimetamistöö eest. Varem on preemia pälvinud Maiga Varik, Triin Kaalep, Anu Saluäär-Kall, Linda Targo, Asta Põldmäe, Kajar Pruul, Mart Orav, Krista Mõisnik ja Terje Kuusik. Auhinnafondi toetab Eesti Kultuurkapital.